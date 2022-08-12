ЗАЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности — "Энергоатом"

Запорожская АЭС на утро 12 августа работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. В результате российской атаки на ЗАЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита – и один из трех энергоблоков теперь отключен.

К серьезному риску для безопасного функционирования станции привели периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО на прошлой неделе, а также более 10 "прилетов" вблизи станции и неподалеку от первого энергоблока 11 августа.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

"В результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита — и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен. Во время обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков", — говорится в заявлении компании.

Там добавили, что захватчики обстреливали также пожарную часть, расположенную на территории ЗАЭС. Эта часть предназначена для защиты станции от пожаров и тушения в случае чрезвычайных ситуаций.

Дальше остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность.

Кроме того, повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС.

Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений. Однако угроза физической безопасности станции остается.

Напомним, в течение 11 августа российские оккупанты целый ряд раз обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

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