ЗАЭС снова обесточена: оккупанты повредили подстанцию и не пропускают партию дизеля

ЗАЭС снова полностью обесточена после обстрелов РФ, в автоматическом режиме включились дизель-генераторы.

Утром 12 октября из-за обстрелов России Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной.

Об этом сообщает "Энергоатом".

Российская армия в 08:59 нанесла ракетные обстрелы и повредила подстанцию "Днепровская" в Днепропетровской области. В результате аварийно отключилась линия связи 750кВ ЗАЭС – Днепровская.

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"Следовательно, Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Энергоатом подготовил и отправил на ЗАЭС очередную партию дизельного горючего. Однако по состоянию на 10:00 российская сторона не пропускает колонну автомобилей Компании", — сказано в .

Отмечается, что оккупанты и дальше пренебрегают ядерной и радиационной безопасностью Запорожской АЭС, которая является крупнейшей в Европе, угрожая миру радиационной катастрофой.

"Российские обстрелы и повреждения энергетической инфраструктуры, связанной с работой атомных станций, являются таким же проявлением ядерного терроризма, как и непосредственные обстрелы ЗАЭС, и приводят к таким же последствиям и угрозам радиационной аварии", — добавили в "Энергоатоме".

Ситуация на ЗАЭС

Россияне захватили ЗАЭС еще в начале марта, обстреливать саму станцию армия Путина начала в начале августа. Впервые в истории из-за циничных атак россиян на ЗАЭС 25 августа произошло полное отключение от энергосети.

К масштабной аварии может привести пожар, взрыв или поражение снарядами, бомбами, ракетами. Если на ЗАЭС произойдет взрыв или пожар, пострадать может быть не только Украина, но и десятки стран Европы, Ближнего Востока и Азии. А потенциальные последствия в случае крушения на ЗАЭС будут значительно превышать последствия аварии на ЧАЭС.

Напомним, что украинская разведка 11 октября сообщила, что россияне держат все шесть блоков АЭС в "холодном состоянии". Сейчас питание ЗАЭС, а также систем безопасности осуществляется за счет воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская".

Как стало известно 11 октября, российские оккупанты похитили заместителя гендиректора ЗАЭС по персоналу Валерия Мартынюка. Его содержат в неизвестном месте. Вероятно, к нему применяют присущие им методы пыток и устрашения.

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