ЗАЭС снова подключили к сети, а оккупанты освободили из плена заместителя гендиректора станции

Однако в плену остаются двое других работников ЗАЭС.

Во вторник, 18 октября, Запорожскую АЭС снова подключили к сети.

Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

"ЗАЭС возобновила подключение к последней действующей линии электропередачи, работающей на 750 киловольтов", – отметил гендиректор компании.

Эксперты МАГАТЭ, присутствовавшие на площадке ЗАЭС, были проинформированы украинским оперативным персоналом, что соединение было восстановлено в 21:30 – почти через 18 часов после того, как линия была отключена системой защиты, которая автоматически выполняет такие действия при падении напряжения.

"Повторные отключения показывают, насколько нестабильна остается ситуация с ядерной безопасностью на крупнейшей атомной электростанции Европы. Они также подчеркивают необходимость создания зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг объекта после частых обстрелов на станции или вблизи нее в последние месяцы", — сказал Гросси. .

Отдельно команда МАГАТЭ на месте узнала об освобождении из плена заместителя гендиректора ЗАЭС Валерия Мартынюка, задержанного в начале прошлой недели.

Однако Гросси выразил обеспокоенность недавними задержаниями двух других сотрудников ЗАЭС, что подтверждало МАГАТЭ: " Это еще одно тревожное событие, которое, я искренне надеюсь, будет быстро решено".

Террор на ЗАЭС

Напомним:

4 марта российские войска захватили Энергодар Запорожской области — город, в котором расположена АЭС, саму станцию обстреляли.

21 июля стало известно, что российские оккупанты разместили военную технику, взрывчатку и оружие уже в машинном зале энергоблока АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция полностью вышла из-под контроля агентства, принципы ядерной безопасности на станции нарушены.

25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от сети.

30 сентября российские захватчики похитили гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова по дороге от станции до Энергодара. 3 октября оккупанты его отпустили. Мурашов решил отказаться от своих обязанностей.

Впоследствии президент государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин взял на себя исполнение обязанностей генерального директора Запорожской АЭС.

10 октября россияне похитили заместителя гендиректора Запорожской атомной электростанции по персоналу Валерия Мартынюка.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что российские захватчики, временно контролирующие Запорожскую АЭС, продолжают давить на персонал станции. Оккупанты заставляют людей подписать трудовой договор с российским "Росатомом".