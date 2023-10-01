Заезжали в посадку и "давили": история 21-летнего командира танка, воюющего на Запорожье

21-летний командир танка овладел Т-72, а теперь говорит, что готов поработать на Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams.

21-летний командир танка с позывным "Феникс", уничтожающий врагов на Запорожском направлении, в армии – с 18 лет.

Историю молодого бойца рассказывает "Суспільне".

"Феникс" воюет в составе 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, но сам — из Ровенщины. Пока бойцу 21 год, а на контрактную службу он ушел в 18. Признается, что с детства мечтал стать военным.

"У меня брат воюет с 2014 года. Он меня вдохновил пойти, я хотел так же, как и он воевать, что-то попробовать интереснее в своей жизни", — говорит Феникс.

С начала полномасштабной войны парень был водителем "ЗИЛа", а впоследствии получил навыки наводчика.

"Я учился в "Десне" на наводчика, но в результате нас разбросали по бригадам и я недоучился. Я хотел наводчиком быть, я просто не успел, но я уже стал им, но чуть позже. Меня выучил один человек прекрасный, позывной" Продюсер", и с этого все началось. Я никогда до этого не имел дела с такой техникой и немного страшновато было, но понемногу, понемножку пошло все", – рассказывает военный.

Сейчас "Феникс" воюет на Запорожском направлении. До этого он побывал на Херсонском и Донецком направлениях. Замечает, что самые трудные бои были под Соледаром.

"Давили" танком окупантов

"Мы заезжали в посадку и "давили" их. В нас попали из ПТРК (противотанковая управляемая ракета), у нас защита сработала — динамическая защита, которая стоит на машине, но танк не мог продолжать движение, потому что оторвало и катки, и гусянку, нужно было оставлять машину. Тогда было самое интересное, потому что адреналин играл и понимаешь, что ты очень близко, что ты не в танке, ты как пехота, но все прошло хорошо", – вспоминает боец.

После боев под Соледаром "Феникс" стал командиром танка Т-72 (чешская модификация), на котором работает и сейчас. После полученного опыта на Т-72, боец говорит, что готов себя попробовать на немецких Leopard 2, британских Challenger 2 и американских M1 Abrams.

"Танк – самое страшное оружие. Танк все хотят уничтожить", – добавляет Феникс.

Ранее военный Александр с позывным "Схід" рассказал, что остался сам на "Азовстале" после выхода украинских защитников, потому что не захотел идти в плен к россиянам. Он шел 200 км пешком к своим.

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