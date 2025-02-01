Зафиксирован вылет группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс — мониторинговые каналы

Не игнорируйте воздушную тревогу сегодня.
В ночь на 1 февраля 2025 года завелась информация о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома "Оленья".
Об этом пишут мониторинговые каналы в сообщении в соцсетях.
- Если вылет боевой, то ожидаем пусков ракет: ~5:30 — 6:30.
- И ракеты в воздушном пространстве Украины: ~06:30 – 07:30.
Время приблизительное.
"Не игнорируйте тревоги ночью/утром", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее враг нанес более 10 ударов по Запорожью.
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