Зафиксирован вылет группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс — мониторинговые каналы

Не игнорируйте воздушную тревогу сегодня.

В ночь на 1 февраля 2025 года завелась информация о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома "Оленья".

Об этом пишут мониторинговые каналы в сообщении в соцсетях.

Если вылет боевой, то ожидаем пусков ракет: ~5:30 — 6:30.

И ракеты в воздушном пространстве Украины: ~06:30 – 07:30.

Время приблизительное.

"Не игнорируйте тревоги ночью/утром", — говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее враг нанес более 10 ударов по Запорожью.

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