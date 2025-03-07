Зафиксирован вылет вражеских Ту-95мс — мониторинговые каналы

Позаботьтесь о себе в случае объявления воздушной тревоги.

В ночь на 7 марта 2025 года появилась информация о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома "Оленья".

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Если вылет боевой, ожидаем пусков ракет: ~ 03:00 — 04:30.

И ракеты в воздушном пространстве Украины: ~ 04:30 – 05:30.

Не игнорируйте тревогу ночью/утром.

Напомним, что ранее окрестности Одессы атаковали вражеские беспилотники: загорелись три дома.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.