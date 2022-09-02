Зафиксировано 35 прилетов: оккупанты снова обстреляли одну из громад Сумской области, там горит лес (фото)

Лесной пожар в Краснопольской громаде в результате вражеских обстрелов продолжается с одиннадцати утра.

Российские оккупанты 2 сентября снова обстреляли Сумскую область.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"В Краснопольской громаде в результате обстрелов продолжается лесной пожар. После 10 утра россияне открыли огонь по территории громады из ствольной артиллерии и минометов, всего 35 прилетов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — отметил виню.

Глава области также опубликовал фотографии лесного пожара, который по его словам, продолжается до сих пор.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 191-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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