Зафиксировано десять прилетов: российские оккупанты снова обстреляли Запорожскую АЭС

Российские оккупанты снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории возле атомного объекта.

Об этом сообщил Энергоатом.

"Сегодня, 11 августа 2022 года, решисты в очередной раз подвергли обстрелам крупнейшую в Украине и Европе Запорожскую атомную электростанцию. Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции – непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. На небольшом участке, к счастью, никто не пострадал. Однако враг на этом не остановился", — говорится в сообщении.

В Энергоатоме добавили, что еще пять "прилетов" произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС.

Отмечается, что в результате обстрелов на станции не удалось своевременно провести "пересменку". Ведь для безопасности атомщиков автобусы с персоналом следующей смены развернули обратно в Энергодар. Пока ситуация не нормализуется, работу будут продолжать работники предыдущей смены.

"Ситуация на станции пока контролируема. Информация, которую мгновенно начали разгонять во вражеских пабликах, якобы персонал в панике покидает станцию, является фейковой и манипулятивной. Это тоже оружие, из которого россияне пытаются уничтожать ЗАЭС, поэтому доверяйте только официальным источникам", — отметили в Энергоатоме.

Ранее в телегра-каналах появилась информация о возможном пожаре рядом с АЭС и дыме над станцией. Паблики опубликовали соответствующие видео, где можно увидеть клубы дыма в районе ЗАЭС.

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Следует отметить, что 8 августа командующий российским гарнизоном на ЗАЭС заявил, что все важные объекты там заминированы, а станция "будет российской или ничьей". Он добавил, что российские военные "готовы к последствиям этого шага".

Ранее украинская разведка подтвердила информацию о том, что российские войска заминировали территорию энергоблоков Запорожской АЭС в Энергодаре. Кроме того, оккупанты заменяли жизненно важные коммуникации во временно захваченном Херсоне.

8 августа президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что оккупанты заминировали береговую линию ЗАЭС, линию, подходящую к пруду-охладителю. Также всю эту линию, на которую станция выходит на Каховское водохранилище. Что касается реакторных установок, они контролируются сегодня украинским персоналом и у нас нет информации, что там есть какие-либо минирования этих объектов, но они могут это сделать в любое время, добавил Котин.

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