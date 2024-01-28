Зафиксированы: КАМАЗы, "Уралы" и личный состав врага: партизаны разведали обстановку в Джанкое (фото)

Судя по темпам прибывания оккупантов в Джанкой, личного состава постоянно не хватает, что говорит о потерях на фронте.

Партизанское движение "АТЕШ" разведало обстановку во временно оккупированном Джанкое. Агенты "АТЕШ" зафиксировали: КАМАЗы, "Уралы" и личный состав на вокзале в Джанкое.

Об этом говорится на канале партизанского движения в Telegram.

"Также агенты сообщают, что личный состав оккупантов по-прежнему регулярно прибывает на поездах и приезжает на вышеуказанных транспортных средствах. Темпы прибывания остаются по прежнему систематические. Из этого выплывает то, что личного состава постоянно не хватает, что говорит о потерях на фронте", – подчеркивают партизаны.

В "АТЕШ" подчеркнули, что партизаны движения на оккупированных территориях, а также те, кто работает внутри силовых структур и вс рф, продолжают бороться с российскими захватчиками и "оказывают непомерную помощь в освобождении украинских земель от болотной орды".

Напомним, ранее партизаны "АТЕШ" провели разведку воинской части ВКС под Москвой и опубликовали интересные кадры.

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