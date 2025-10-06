Зафиксированы взрывы вблизи Запорожской АЭС: МАГАТЭ предупреждает о росте ядерной угрозы

МАГАТЕ / © МАГАТЭ

Вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 6 октября зафиксированы взрывы, усиливающие риски ядерной опасности, поскольку станция уже почти две недели работает без внешнего электроснабжения.

Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), ссылаясь на данные группы экспертов, находящейся на ЗАЭС.

Группа МАГАТЭ зафиксировала несколько входных и выходных обстрелов с прилегающей к станции площадки. Два снаряда разорвались в 1,25 км от периметра ЗАЭС.

Эти обстрелы повышают риски для ядерной безопасности, ведь станция остается уязвимой из-за отсутствия внешнего электроснабжения с 23 сентября 2025 года.