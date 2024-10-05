Загадочная смерть комбата, чьи солдаты "держали" Угледар: в бригаде впервые прокомментировали трагедию

В 123 бригаде терробороны ВСУ впервые прокомментировали гибель командира 186 отдельного батальона Игоря Гриба.

На странице бригады в Фейсбуке сообщили, что все обстоятельства выясняются, проводится служебное расследование.

“Это был преданный военному делу и своей стране военнослужащий, командир, который заботился о личном составе и не стоял в стороне от проблем своего военного коллектива. Светлая память воину-защитнику, соболезнования родным и близким военнослужащего”, — говорится в сообщении.

Скриншот/123 бригада терробороны ВСУ

Напомним, 4 октября в Первомайске Николаевской области попрощались с командиром 186-го отдельного батальона 123-й отдельной бригады ТрО подполковником Игорем Грибом.

В Первомайском городском совете сухо сообщили, что боец погиб "2 октября 2024, во время исполнения служебных обязанностей по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства".

В то же время журналист Владимир Бойко утверждает, что 33-летний офицер покончил жизнь самоубийством.

“В Первомайске Николаевской области 4 октября 2024 попрощались с командиром 186 отдельного батальона 123 отдельной бригады ТрО подполковником Игорем Грибом. 33-летний комбат застрелился 2 октября после того, как его батальон сбежал с позиций под Угледаром, в результате чего город был потерян окончательно”, — написал журналист.

В комментариях он уточнил, что после построения личного состава комбат отпустил бойцов, а затем услышали выстрел. Никого на месте трагедии больше вроде бы не было.

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