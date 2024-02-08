Загадочные реактивные дроны бьют по РФ: инженер назвал их главный недостаток

Ранее сообщалось, что Украина якобы применила реактивные дроны-камикадзе для удара по России.

Единственный недостаток реактивных двигателей – огромный расход топлива. А в целом заставить летать можно что угодно, чтобы хватало тяги и разрешало нагрузку на крыло.

Об этом заявил инженер Виталий Брызгалов, руководящий проектом по производству украинских дронов-камикадзе "Кобра", комментируя сообщения о загадочном украинском БПЛА, передает " Фокус ".

Эксперт подсчитал, сколько топлива понадобится дрону с двигателем (подобным JetCat P400-PRO), чтобы залететь в глубь территории России хотя бы на 200 километров.

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По его словам, если двигатель будет сжигать около 1 литра топлива в минуту, то понадобится полный бак на 60 литров: “Такая же математика касается и реактивных “Шахедов”. Сначала он улетит медленно, постепенно разгоняясь, чтобы пролететь 500 км, ему понадобится 80 литров топлива. Он сможет поднять такой вес, но боевая часть сильно снизится”.

Ранее мы писали, что дрон украинского производства "Аист" способен залетать вглубь врага до 30 километров. Он выявляет позиции и технику противника и корректирует огонь нашей артиллерии.

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