"Загар на десятках тысяч убитых": Подоляк отреагировал на планы Пушилина об Мариуполе

"Загар на десятках тысяч убитых": Подоляк отреагировал на планы Пушилина об Мариуполе

Российские оккупанты, временно захватившие Мариуполь, во главе с диктатором РФ Владимиром Путиным хотят сделать в разрушенном ими городе "курорт".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что всем, кто захочет "загорать на пляже" так называемого "курорта" в украинском Мариуполе, украинские спецслужбы выпишут индивидуальный "горячий тур".

Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Вожди пророссийских криминальных анклавов заявляют, что хотят сделать из Мариуполя курорт на Азовском море. Десятки тысяч убитых. Сотни тысяч лишенных крыши над головой. Хотите позагорать на пляже? Украинские спецслужбы выпишут каждому индивидуальный "горячий тур", — говорится в его сообщении.

Ранее фельдшер из Мариуполя рассказал, что происходило в городе в марте.

Напомним, оккупанты готовят к принудительному вывозу в РФ более полутысячи мариупольцев, среди них — 55 детей.

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