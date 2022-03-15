"Загипнотизированные агрессией РФ" — Зеленский об отказе НАТО закрыть небо над Украиной

НАТО опасается третьей мировой войны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО или некоторые его члены, похоже, загипнотизированы агрессией РФ и боятся возможной третьей мировой войны, если Альянс закроет небо над Украиной, которую варварски уничтожает путинская Россия.

Об этом президент Украины заявил на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, к которой 15 марта присоединился в видеоформате.

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"Российское вторжение в Украину разрушило абсолютно все, на чем держалась безопасность, в нашем регионе. уверен, что и международная безопасность. Вес организации, на которую мы все надеялись, силы международной конвенции поставили под сомнение и самый мощный Альянс мира – НАТО. Альянс, похоже, или некоторые члены этого Альянса, загипнотизированы агрессией РФ. Мы слышим очень много размышлений о третьей мировой войне. О том, что третья мировая вроде бы может начаться, если НАТО закроет украинское небо от российских самолетов. Поэтому до сих пор не создана гуманитарная воздушная зона над Украиной, поэтому российские войска могут бомбить мирные украинские города и убивать людей, взрывать больницы, школы...", — сказал Зеленский.

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