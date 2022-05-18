Загнал себя в ловушку: бывший помощник Ельцина объяснил, почему Путин не может отступить из Украины

Загнал себя в ловушку: бывший помощник Ельцина объяснил, почему Путин не может отступить из Украины

Экс-помощник первого президента РФ Бориса Ельцина по обороне Александр Темерко рассказал, по каким причинам нынешний кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает захватническую войну против Украины.

Мощная машина государственной пропаганды и миф о могуществе армии, базирующийся на бывших победах имперской России и СССР, не позволяют Путину уже сейчас понять обреченность на фиаско и вывести войска из Украины.

Такое мнение в статье британского издания Daily Mail высказал британский бизнесмен украинского происхождения, бывший помощник первого президента России Борис Ельцин по вопросам обороны Александр Темерко.

Он привел в пример войну, которую в 1979 году китайский лидер Дэн Сяопин развязал против Вьетнама. Тогда в шесть раз уступающая стотысячная вьетнамская армия смогла остановить войска Китая, и глава КНР, осознав ошибку, через несколько недель после начала боевых действий дал указание прекратить вторжение.

Сейчас российская армия практически повторяет путь китайцев. Она уже отступила из-под Киева и вывела войска с севера Украины. Также сейчас активно освобождаются территории вокруг Харькова.

"Дэну Сяопину понадобилось всего несколько недель такой разрушительной войны, чтобы понять, что его армия годится только для показательных парадов у мавзолея Мао Цзэдуна на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Он решил вывести свои войска, понял, что глобальная интеграция и бурно развивавшаяся экономика были для Поднебесной важнее, чем поддержка мифа о лютейшей армии в мире", - написал Темерко.

Однако бизнесмен отмечает, что Путин не так умен, как тогдашний лидер Китая. Будучи заложником пропаганды, кремлевский диктатор верит в "легендарность" своей армии и продолжает войну против Украины

"Путин попал в ловушку всех мифов о военной мощи, лежащих в основе его легитимности и служащих главной идеологической основой российского государства. Дело в том, что сегодня Россия - агрессорка и изгнанница, а ее "легендарная" армия оказалась варварской и опозоренной бандой и мародеров", - заявил Темерко.

Это стало понятно всему миру после того, как открылись преступления в освобожденных Буче, Ирпене, Бородянке и других населенных пунктах. Также все видят, во что "русский мир" превратил Мариуполь. Россия отказалась принять "китайский вариант", изменить курс и исправить ошибки, поэтому ее ждет только катастрофа.

Из-за ужасающих действий Путина и его армии США приняли исторический документ о военной помощи Украине - ленд-лиз. Такое раньше в истории было только однажды, когда мир объединялся для борьбы с гитлеровским нацизмом.

"Путин так плохо справился с ситуацией, что мировые лидеры от Вашингтона до Лондона и Берлина договорились не только защищать Украину от агрессора, но и обеспечить возвращение ранее захваченных территорий - и, что важнее, сломать российскую военную машину, чтобы страна больше никогда никому не могла угрожать", - подчеркнул экс-помощник Ельцина.

Напомним, военный эксперт объяснил, как Путин руководит войной в Украине.

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