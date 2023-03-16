"Загнанный Путин" угрожает ядерной войной: это только шантаж или готовиться к худшему

Войска уже понесли в Украине большие потери, а диктатор прибег к новым угрозам.

Сбитие Россией американского беспилотника было преднамеренной провокацией. Это вызывает беспокойство, но противостояние может стать хуже. Это мелочь по сравнению с тем, что может сделать Россия.

Об этом пишет telegraph.co.uk.

"Путин загнан в угол, его позиция слабеет с каждым днем, поскольку западные танки начинают появляться за горизонтом и близится весеннее наступление Зеленского. Большое российское наступление на востоке Украины, похоже, провалилось. Западные санкции уничтожают российскую экономику", — пишет издание.

Журналисты отмечают, что украинцы намерены выбить российские войска с востока Украины, а также из Крыма. Это, несомненно, означало бы конец правления Путина. Но это будет означать опасный момент.

"Диктатор с удовольствием повторял публично историю о своей молодости в Ленинграде, когда наблюдал, как загнанная в угол крыса отбивается. На протяжении многих лет Кремль усердно создавал образ Путина как беспощадного бывшего офицера КГБ, который не боится предпринимать смелых действий для защиты РФ, особенно когда противостоит объединенным силам Запада.

Западная аудитория в большинстве своем полюбила этот нарратив. Однако реальность гораздо сложнее. Путин гораздо рациональнее и рассудительнее, чем считают его оппоненты. У него есть обоняние к слабостям. Он любит хорошую жизнь. Как отметил Гарри Каспаров, "Путин хочет править как Сталин, но жить, как Абрамович", — отмечает издание.

В исследовании для Heritage Foundation говорится, что существует еще одна сфера, где западная аудитория слишком упрощает реальные способности Путина – в частности, по ядерному вопросу.

"Мы утверждаем, что угроза использования Россией ядерного оружия является, прежде всего, тактикой, чтобы напугать избранную западную аудиторию и таким образом ослабить связь между Украиной и ее западными союзниками. Неправы те, кто считает, что сами россияне рассматривают их как обычное оружие войны", – говорится в исследовании.

Нельзя исключать, что Россия не использует ядерное оружие как "последнее средство" против Украины. В последней ядерной доктрине России есть четыре обстоятельства, которые могут оправдать развертывание ядерного оружия: неизбежное применение ядерного оружия против России, фактическое применение ядерного оружия против России, угроза препятствования контролю России над ядерным оружием и угроза существованию России. Хотя ни одно из этих условий не применяется к войне против Украины.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 21 февраля объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, заключенном из США. Речь идет об ограничении таких вооружений.

Как пояснил украинский дипломат Роман Бессмертный, такой шаг со стороны РФ означает возобновление выпуска стратегических наступательных вооружений с точки зрения нынешних потребностей. Однако политик считает, что они минимальны.

Справка:

Последние ядерные испытания прошли накануне распада СССР в 1990 году, когда на полигоне Новая Земля был совершен подземный групповой подрыв восьми зарядов общей мощностью в 70 килотонн. Проверка реальной готовности ракет-носителей обычно происходит путем отстрела старейшей ракеты: если она выполняла свою задачу, срок эксплуатации продолжался. Если нет, то запускают следующую ракету и т.д., пока не состоится успешный пуск.

Иран пугает мир: будет ли ядерная война, США пригрозили ударами| Сергей Данилов

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