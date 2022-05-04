Загоняют в "колхозы" и воруют тонны зерна: как российские оккупанты терроризируют украинских фермеров

Загоняют в "колхозы" и воруют тонны зерна: как российские оккупанты терроризируют украинских фермеров

Российские оккупанты в Украине терроризируют фермеров, заставляя вступать в "колхозы", скупая по дешевке зерно или вообще похищая его. Эти действия захватчиков являются нарушением статей 31, 33 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

В частности, в Луганской области российские оккупанты создают "колхозы" и заставляют местных фермеров передать в их собственность собственную сельскохозяйственную технику. Из-за отказа фермера выполнить это требование, захватчики расстреляли его дом.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова 4 мая.

В Мелитопольском районе Запорожской области российские оккупанты скупают зерно по дважды заниженной цене. Если фермеры отказываются сотрудничать, захватчики угрожают физической расправой и конфискацией зерна вместе с сельхозтехникой.

Кроме того, Денисова сообщила, что на сельскохозяйственном предприятии в Каменка-Днепровской Запорожской области российские оккупанты похитили более 60 тонн пшеницы и вывезли украденное на грузовом транспорте, принадлежащем предприятию.

"В целом из временно оккупированных регионов Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей рашистская орда вывезла около 400 тонн зерновых, что составляет треть всех запасов регионов", – говорится в сообщении украинской омбудсмена.

Она подчеркнула, что нарушения права собственности и угрозы изъятия частной собственности на захваченных Россией территориях являются нарушением статей 31, 33 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Они строго запрещают оккупантам применять принуждение физического или морального характера к лицам, находящимся на захваченных территориях, а также совершать ограбление и изъятие имущества.

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"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека в Украине со стороны государства-оккупанта", — призвала Денисова.

Напомним, по данным министра аграрной политики и продовольствия, российские оккупанты вывезли из Луганской области 100 тыс. т зерна, поэтому пока посевная там не начата.

Россияне вывозят зерно с оккупированных территорий Украины (на жестовом языке)

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