"Загробный полк или мобилизация на болотах дошла даже до мертвых": в РФ призывают на войну покойников

В России после объявленной, по словам Путина, частичной мобилизации призывать на войну против Украины начали даже покойников.

Так, работники военкомата хотели мобилизовать мужчину, умершего еще 2 года назад.

Об этом рассказала в соцсетях сестра покойника, скриншот поста которой обнародовал СтратКоом ВСУ.

Женщина рассказала, что из военкомата пришли за ее братом, умершим 2 года назад.

"Сегодня из военкомата пришли за моим, умершим 2 года назад, братом. Хочу отметить, брат в армии не служил вообще никогда, потому что по состоянию здоровья не подходил. Они сначала не повелили, что он мертв, но потом извинились", — рассказывает сестра усопшего.

Из-за этого женщина усомнилась, что в России проходит именно частичная, а не полная мобилизация, во время которой министр обороны РФ Сергей Шойгу обещал призвать отслуживших резервистов, в первую очередь имеющих боевой опыт.

"Как теперь верить этим листовкам, что кто-то не подлежит мобилизации и что она "частичная"? Если за мертвыми приходят? С одной стороны смешно – у них все сведения устаревшие, а с другой – Бурятия как всегда – впереди планеты всей – готовы к поставкам" мяса", — написала она.

скриншот/СтартКом ВСУ

"Загробный полк или мобилизация на болотах дошла даже до мертвых", — отметили в СтартКоме ВСУ.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам министра обороны страны Сергея Шойгу, в рамках мобилизации планируется набрать в армию 300 тысяс человек.

В то же время советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что в России действительно была объявлена полная мобилизация, несмотря на то, что власть называет ее частичной. Несмотря на объявленные планы набрать в армию 300 тыс. человек, на самом деле никто в РФ не сможет проконтролировать реальное количество мобилизованных.

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