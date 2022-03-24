Загрязнение будет и на территории стран НАТО: Столтенберг предостерег РФ от применения химоружия в Украине

Загрязнение будет и на территории стран НАТО: Столтенберг предостерег РФ от применения химоружия в Украине

Столтенберг требует немедленно закончить войну на Украине, которую начала РФ.

Россия может применить в Украине химическое оружие, но это будет иметь широкомасштабные последствия, ведь грозит и гражданам стран НАТО.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам экстренного саммита Альянса в Брюсселе.

"Применение химического оружия Россией будет грубым нарушением международного права и будет иметь широкомасштабные последствия и станет чрезвычайно опасным. Такой шаг повлияет не только на население Украины, но и несет угрозу гражданам стран НАТО, потому что мы можем увидеть загрязнение, распространение химического или биологического оружия на территории наших стран", — отметил генсек НАТО.

Столтенберг напомнил, что РФ использовала химические реагенты против своей оппозиции, а также использовала их на территории НАТО в Солсбери.

"Также Россия направляла такое оружие в Иран, где его использовали против населения. Таким образом, еще раз подчеркиваю – эту войну нужно немедленно закончить, это очень опасная ситуация", — добавил он.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.