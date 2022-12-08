Захарова "напророчила", сколько будет продолжаться война против Украины, и обвинила в этом США

Представитель российского МИДа Мария Захарова возмутилась, что США не позволяют разбомбить Украину, предоставляя ВСУ системы ПВО и предрекла, что из-за этого "война будет продолжаться минимум до 2025 года".

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Пресс-секретарь МИД государства-агрессора устроила истерику из-за того, что США продолжают оказывать Украине военную помощь и не позволяют России убивать украинцев. Особенно ее возмутило передача Украине систем ПВО.

Поэтому Захарова предрекла, что "война в Украине будет длиться минимум до 2025 года" и традиционно обвинила в этом США.

"США, исходя из документов на поставку вооружений, планируют подогревать боевые действия в Украине как минимум до конца 2025 года", — устроила истерику Захарова.

Война России против Украины

Россия 24 февраля приступила к полномасштабному вторжению на территорию Украины. Оккупанты планировали захватить нашу страну, установить здесь марионеточный режим и убить несогласных с их действиями украинцев.

Лондонский Королевский институт объединенных служб (RUSI) опубликовал отчет, в котором говорилось, что Москва в феврале надеялась на блиц-криг: хотела уничтожить ВСУ и военные объекты, захватить все государственные органы власти и АЭС. Также россияне поделили украинцев на 4 сорта: 1 – подлежал физическому уничтожению, 2 – кого надо ущемлять и преследовать, 3 – кто потенциально мог сотрудничать с РФ и 4 – коллаборанты, которые бы поддержали агрессора. Однако ВСУ уничтожили планы Кремля и отразили наступление на столицу, а затем провели успешные контрнаступления на севере, в Харьковской и Херсонской областях.

Сейчас Кремль пытается уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру, чтобы зимой оставить украинцев без электричества и тепла.

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