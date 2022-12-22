Захарова устроила истерику из-за встречи Зеленского и Байдена: "С**ин сын"

Захарова возмутилась, потому что теперь "Украине все позволено".
Представитель российского МИД Мария Захарова устроила истерику из-за визита Владимира Зеленского в США. Она нецензурно обозвала украинского лидера.
Об этом она сказала на своем брифинге, который транслировали российские средства массовой пропаганды.
Представитель российского дипломатического ведомства не сдерживала эмоций из-за визита Владимира Зеленского. Она набросилась на украинского лидера и нецензурно обозвала его. Захарова заявила, что такой визит свидетельствует о том, что "теперь Киеву все позволено".
"Действовали по принципу, что Зеленский — это их с**ин сын, а соответственно ему позволено все. Тем более он не просто их с**ин сын, он еще и инструмент для борьбы с Россией", — истерически заявила Захарова.
Визит Зеленского в США: что известно
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 декабря, прибыл в Вашингтон по приглашению американского лидера Джо Байдена. Президент Украины в Белом доме встретился со своим коллегой и обсудил войну России против Украины и передачу ВСУ американского оружия.
После этого украинский президент выступил в Конгрессе США. Американские политики более 2 минут аплодировали президенту. Он передал им флаг Украины из Бахмута, где продолжаются жесточайшие бои против оккупантов.
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