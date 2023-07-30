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Захарова выдала циничное заявление о "защите Африки оккупантами"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Захарова выдала циничное заявление о "защите Африки оккупантами"

Захарова издала циничное заявление о "защите Африки оккупантами". / Фото: Associated Press

Мария Захарова заявила, что армия террористов РФ воюет в Украине за свободу Африки.

Представитель МИД РФ Мария Захарова не перестает удивлять своими циничными заявлениями о войне оккупантов в Украине и "стремлении к миру РФ". Так, на этот раз она выдала, что РФ воюет в Украине за "свободу Африки и всех людей на этой планете".

"Вы разве не видите, что наши ребята отдают свои жизни. Не просто выступают, не просто говорят, а жизнями своими отстаивают право не только Африканского континента, а всех людей на нашей планете быть свободными", — заявила она.

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Дата публикации
Просмотры
656
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