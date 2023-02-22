Заходили ли на Волынь ДРГ из Беларуси с начала полномасштабного вторжения: ответили в ВСУ

Наев подчеркнул, что на сегодняшний день у россиян нет достаточно ресурсов для наступления на всю северную операционную зону.

В Вооруженных силах сообщили, что на Волыни ни разу не фиксировали диверсионно-разведывательные группы из Беларуси.

Об этом командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил в интервью Укринформу.

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"На Волыни ДРГ ни разу не было. С территории Беларуси диверсионно-разведывательных групп не отмечалось", — сказал он, добавив, что по состоянию на данный момент у россиян нет достаточно ресурсов для наступления на всю северную операционную зону.

Заметим, по данным украинских пограничников, у российских кафиров пока нет ударной группировки, готовой к повторному вторжению с севера Беларуси. Впрочем, представитель ГПСУ, однако, подчеркнул, что врага нельзя недооценивать, и в любой момент это направление также может стать активным. Пограничники готовятся и продолжают укреплять границу.

Между тем, диктатор Беларусь Александр Лукашенко заявил, что он готов вести боевые действия вместе с оккупантами, "если хоть один украинский солдат переступит границу". Также он добавил, что готов разрешить российскому президенту-диктатору Владимиру Путину использовать его страну в качестве плацдарма для новой атаки на Украину.

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