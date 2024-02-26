Заходят в тыл: оккупанты на фронте начали использовать новую тактику — военная объяснила детали

Военные РФ начали рыть тоннели для того, чтобы зайти в тыл ВСУ.

Российские оккупанты на фронте начали использовать новую тактику — они роют тоннели для того, чтобы зайти в тыл украинских позиций. Таким образом они пытаются взять наши подразделения в кольцо.

Об этом в интервью "Цензору" рассказала военная Маргарита Омеляненко.

"Россияне сейчас начали применять новую тактику. Роют туннели в тыл для того, чтобы неожиданно вырываться где-нибудь по передовым позициям и брать в кольцо пехоту. Причем делают так, что иногда трудно заметить. В районе плюс-минус наших интересов взяли пленника при штурмовых действиях, и он сказал, что вырыли 50 метров тоннеля на глубине пяти метров", — рассказала Маргарита Омеляненко.

По ее словам, россияне, когда рыли тоннель, обратили "чуть ли не туда", из-за чего нашим военным, державшим рубеж обороны — повезло.

“Суть в чем? По прямой прорыть, за позицию зарыть и выйти за пехотой, там, где их не ожидают увидеть. Мы сейчас ищем сейсмодатчики или еще какие-то устройства, с помощью которых можно было бы отсканировать землю и понять, есть ли пустоты. То есть, "взрываются" они или нет”, — преодолевала военная.

Однако узнать, какое количество оккупантов передвигается по таким тоннелям, пока трудно.

"На одном из участков, где у них получилось прорыть и зайти в тыл, было где-то до взвода — это до 30 человек", — подчеркнула Омеляненко.

Напомним, что российское подразделение темнокожих наемников участвует в штурмах на реке Днепр.

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