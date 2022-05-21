"Захоронили местные": в Харьковской области нашли тела шести военных РФ, среди убитых есть подполковник

На территории Золочевской общины Харьковской области нашли могилы российских военнослужащих.

Отмечается, что могилы обнаружили на разных улицах. У них не было никаких знаков, самодельных крестов.

Об этом сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

По его словам, правоохранители обнаружили шесть трупов в форменной одежде Вооруженных сил Российской Федерации. К слову, один из убитых – это подполковник Герасимов В.С.

"Нам пришлось выкопать эти могилы для установления лиц и их передачи в соответствии с международными процедурами. Когда мы допросили местных жителей, мы узнали, что это похоронили местные, потому что это "по-православному". Наш народ непобедим", — написал он.

Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Как сообщалось, 21 мая российские оккупанты обстреляли ракетами Винницкую область. Украинские защитники сбили возле городка Немиров Винницкого района российскую ракету. Сработала противовоздушная оборона.

Кроме того, в субботу военные Российской Федерации нанесли ракетный удар по Ровенщине. Оккупанты государства-террористки попали в объект военной инфраструктуры.

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