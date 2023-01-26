Московский гололед и халатность дворников в российской столице разрушили планы "воинственной" бабушки.
Пенсионерка из Москвы под влиянием российской пропаганды тайком от родных решила уехать на оккупированный Донбасс, чтобы работать на полевой кухне на линии фронта. Но из-за гололедицы на улице не добралась даже до вокзала.
Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
85-летняя фанатка кремлевского пропагандиста Соловьева с самого начала полномасштабного вторжения внимательно следила за войной в Украине по сюжетам российского телевидения. Вспомнив, что до выхода на пенсию она подрабатывала кухаркой, старушка втайне от семьи отправилась "на фронт", оставив детям записку: "Поехала на Донбасс варить суп".
Выходя из дома, бабушка сказала родным, что идет в магазин, а на самом деле отправилась на вокзал.
Московский гололед и халатность дворников в российской столице разрушили ее планы. У входа на вокзал бабушка поскользнулась и разбила себе голову.
Сейчас она под наблюдением врачей и вскоре вернется домой, чтобы получать очередные порции пропагандистской лжи из телевизора. О сотрясении мозга у пострадавшей не сообщают.
Напомним, ранее в столице России в Москве женщина пожаловалась полиции на соседку-украинку. Пенсионерке не понравилось то, что ее соседка во время конфликта сказала, что Украина восстановит территориальную целостность, а Крымский мост будет уничтожен.
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