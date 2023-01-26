Пенсионерка из Москвы под влиянием российской пропаганды тайком от родных решила уехать на оккупированный Донбасс, чтобы работать на полевой кухне на линии фронта. Но из-за гололедицы на улице не добралась даже до вокзала.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

85-летняя фанатка кремлевского пропагандиста Соловьева с самого начала полномасштабного вторжения внимательно следила за войной в Украине по сюжетам российского телевидения. Вспомнив, что до выхода на пенсию она подрабатывала кухаркой, старушка втайне от семьи отправилась "на фронт", оставив детям записку: "Поехала на Донбасс варить суп".

Выходя из дома, бабушка сказала родным, что идет в магазин, а на самом деле отправилась на вокзал.

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Московский гололед и халатность дворников в российской столице разрушили ее планы. У входа на вокзал бабушка поскользнулась и разбила себе голову.

Сейчас она под наблюдением врачей и вскоре вернется домой, чтобы получать очередные порции пропагандистской лжи из телевизора. О сотрясении мозга у пострадавшей не сообщают.

Напомним, ранее в столице России в Москве женщина пожаловалась полиции на соседку-украинку. Пенсионерке не понравилось то, что ее соседка во время конфликта сказала, что Украина восстановит территориальную целостность, а Крымский мост будет уничтожен.

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