Захваченная оккупантами Запорожская АЭС "полностью вышла из-под контроля" — Гросси

Ситуация на Запорожской АЭС, которую захватили и контролируют российские оккупанты, с каждым днем становится все более опасной.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет Sky News.

"Были нарушены все принципы ядерной безопасности. На карту поставлено чрезвычайно серьезное, чрезвычайно серьезное и опасное дело", — сказал он.

АЭС контролируется Россией, но на ней содержится украинский персонал, что приводит к конфликтам и предполагаемому насилию.

МАГАТЭ имеет определенный контакт с персоналом, однако он "неоднороден", добавил Гросси.

Рафаэль Гросси призвал Россию и Украину разрешить экспертам посетить ЗАЭС, чтобы предотвратить ядерную аварию.

Он также сказал, что цепочка поставок оборудования и запасных частей на АЭС была прервана, поэтому "мы не уверены, что станция получает все, что ей необходимое".

Напомним, Блинкен заявил, что Москва использует Запорожскую АЭС как "ядерный щит".

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