Захваченная в плен оккупантов парамедик "Тайра" жива: пропагандисты РФ показали видео

В ролике пропагандисты РФ называют Паевскую "участницей батальона "Азов", хотя она не военнослужащая, а гражданская волонтер-парамедик.

Волонтер и парамедик Юлия Паевская (позывной "Тайра"), которая была захвачена в плен оккупантами, появилась на видео российских пропагандистских СМИ.

В ролике пропагандисты РФ называют Паевскую "участницей батальона "Азов", хотя она не военнослужащая, а гражданская волонтер-парамедик.

На видео "Тайра" призвала эвакуировать мирных жителей из Мариуполя, которые не смогли уехать по тем или иным причинам покинуть город.

"Боевые действия продолжаются, ситуация становится все хуже. И там совсем не место для женщин, детей, пожилых людей. Я хотела бы, чтобы было найдено решение, которое позволит вывезти всех гражданских из города Мариуполя, из этого ада", – сказала волонтер.

О том, что известная волонтер и парамедик Юлия Паевская попала в плен оккупантов, стало известно 16 марта. В плен попал также водитель Юлии Сергей.

У Юлии Паевской награду Народный Герой Украины. "Тайра" – основательница подразделения военных медиков-волонтеров "Ангелы Тайры".

Напомним, что оккупанты захватили гуманитарную колонну, которая направлялась в Мариуполь.

Ранее президент Зеленский поблагодарил министра иностранных дел Греции, намеревающегося сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполь.

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