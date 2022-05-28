Захваченная военная техника РФ оснащена американскими микрочипами — украинская разведка

Микросхемы иностранного производства были обнаружены сотрудниками ГУР МО Украины в российских комплексах ПВО "Панцирь", ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" и крылатых ракетах Х-101".
Захваченная российская военная техника оснащена американскими микрочипами.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Военная разведка Украины получила доказательства применения в вооружении и военной технике страны-оккупанта микроэлектроники, произведенной в США. Об этом в издании The War Zone пишет американский журналист Говард Альтман. Микросхемы иностранного производства были обнаружены сотрудниками ГУР МО Украины в российских комплексах ПВО "Панцирь", ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" и крылатых ракетах Х-101", — говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что иностранные электронные компоненты в захваченной вражеской технике еще раз доказывают "эффективность" российского "импортозамещения" и подчеркивают полную зависимость страны-агрессора от западных технологий.
Напомним, США направят в Украину новейшие РСЗО, в том числе HIMARS. Белый дом одобрил поставки реактивных систем залпового огня большой дальности Украине M31 GMLRS — вооружение включат в следующий пакет американской военной помощи. Ожидается, что РСЗО помогут Вооруженным Силам Украины в боях на Донбассе.
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