Захваченное село и военные учения в Беларуси: главное со сводки Генштаба ВСУ

Захваченное село и военные учения в Беларуси: главное со сводки Генштаба ВСУ

Генеральный штаб ВСУ рассказал обо всех важнейших событиях на фронте за последние сутки.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 26 мая.

Белорусская угроза

На Волынском и Полесском направлениях, на территории Брестской области, продолжаются тактические учения подразделений сил специальных операций, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны вооруженных сил Беларуси.

Сиверщина

На Сиверском направлении оккупанты продолжают проводить инженерное оборудование позиций в приграничных районах Брянской области.

Для усиления охраны участка российско-украинской границы враг привлекает подразделения воздушно-десантных войск Вооруженных сил России.

Кроме того, противник продолжает обстреливать из минометов и ствольной артиллерии украинские позиции в приграничных районах Сумской области.

Слобожанщина

На Слобожанском направлении россияне активных наступательных действий не предпринимали.

Харьковское и Славянское направления

На Харьковском и Славянском направлениях противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения наших войск, обстреливает украинские позиции.

С целью уточнения положения украинских войск вел воздушную разведку беспилотником типа "Орлан-10". Совершил дистанционное минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений Сил обороны Украины.

При поддержке артиллерии враг вел наступление в направлении населенного пункта Богородичное, успеха не имел, отошел на занимаемую ранее позицию.

Резервы

Российские захватчики на территории приграничных с Украиной Белгородской и Воронежской областей готовят резервы для дальнейшего возобновления наступления.

Донбасс

На Донецком направлении враг продолжает обстрелы подразделений украинских войск, наносит ракетные удары, ведет разведку, наращивает авиационную поддержку, перегруппировывает войска. Россияне усиливают группировку за счет перемещения резервных подразделений.

На Лиманском направлении захватчики сосредотачивали усилия на огневом поражении украинских подразделений в районах Озерного и южнее населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлениях Северодонецка и Боровского, однако успеха не имеет. В направлении Устиновки россияне имеют частичный успех.

Чтобы нарушить логистические сообщения и не допустить маневров наших войск, оккупанты наносят удары по мостовым переправам.

На Бахмутском направлении российские захватчики ведут наступление в направлениях населенных пунктов Камышеваха, Нырково, Берестово и Белогоровка. Однако успеха не имеют, понесли потери и отошли.

На Авдеевском направлении оккупанты пытались возобновить наступление, но успеха не имели.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел, обстреливал позиции украинских войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, вел контрбатарейную борьбу.

Россияне захватили село

Россияне захватили село Медная Руда в Бахмутском районе Донецкой области. Количество населения там по состоянию на 2001 год – 9 человек.

Юг

На Запорожском направлении группировка противника усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62, являющихся достаточно старой военной техникой.

В Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Россияне продолжают обстрелы украинских войск и ведут воздушную разведку с использованием беспилотников.

Выявлено проведение инженерными подразделениями оккупантов мероприятий по минированию побережья Каховского водохранилища.

Приднестровье

На Бессарабском направлении, на территории непризнанного Приднестровья кремлевские приспешники снизили уровень "террористической опасности".

"При этом личный состав оперативной группы российских войск в регионе продолжает ведение службы в усиленном режиме", — говорится в сообщении Генштаба.

Оккупированные территории

На временно захваченных территориях Украины оккупационные власти продолжают меры административно-полицейского режима.

Продолжается препятствие выезду мирных жителей на территорию, подконтрольную украинским властям. Кроме того, оккупанты активизировали трансляцию пропагандистских информационных материалов через имеющиеся и специальные средства телерадиовещания.