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Захваченный в плен десантник "русской военной элиты" рассказал о мародерствах и бесчинствах своих

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Захваченный в плен десантник "русской военной элиты" рассказал о мародерствах и бесчинствах своих

Полиция Киевской области

После захвата его в плен, его подразделение смешивала с землей украинская артиллерия.

Два бойца территориальной обороны и полицейский взяли в плен десантника расхваленной русской пропагандой Псковской дивизии. Взяли тихо, без выстрелов. Тот рассказал, как так называемая "российская военная элита" воюет с гражданскими, мародерствует, а после попадания в плен — сразу же мечтает вернуться домой.

Владимир Сафронов, десантник распиаренной пропагандой Псковской девизии. Даже больше, если верить российской пропаганде, 104 полк – один из лучших в России. Десятки наград, подразделение первым получило звание «ударной».

«Он отошел от позиций метров на 8 справить свою нужду и был задержан нашими военнослужащими. Задержан без единого выстрела», — говорят украинские бойцы.

Псковский десантник сначала просит поесть, а во время общения много пьет воды. Признается, весь месяц в Украине недоедал. Еду оккупанты отбирали у гражданских.

«У нас плохо с едой, мы экономим на еде постоянно... Очень часто, что один паек в день, идет на 2 человека. И преимущественно питаемся тем, что найдем в домах. Мародерства очень много, лично мной было замечено, но я не поддерживаю такое, в основном этим занимались командующий и старшие сержанты», — утверждает пленник.

Владимир теперь говорит, что его обманули. После 2 месяцев срочной службы, мол, его, учителя физкультуры по специальности, настойчиво агитировали подписать контракт и только он поставил свою подпись, сразу перебросили на войну в Украине. «Я видел гражданских, которые скрывались, некоторых в заложники брали, выводили, я видел людей, которые не могли эвакуироваться, которые в страхе постоянно находились, безмерно жаль их было, очень страшно находить их», — говорит тот.

Пленный десантник рассказал как "русская военная элита" воюет с гражданскими и мародерствует

Пленный десантник рассказал как "русская военная элита" воюет с гражданскими и мародерствует

Но уже через мгновение десантник ясно говорит, что он готов был стрелять, куда ему прикажет командир. "Приказ был готов выполнять", — говорит пленный.

Уже не выполнил. "Элиту русского войска" везут к его коллегам в Киев. Они все планировали въехать в столицу Украины. Там с ним будут общаться представители спецслужб, чтобы узнать, что успел натворить он в Украине.

Военные передают правоохранителям и все сокровище десантника – несколько монет, рублей до 30, таблетки, паспорт и военный билет. Этому бойцу повезло, потому что в плен он попал утром, а весь день его подразделение смешивала с землей украинская артиллерия.

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Дата публикации
Просмотры
49к
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