Захват аэродрома Гостомеля: кто запрещал строить окопы

В первые дни полномасштабного вторжения территория Нацгвардии была лишена возможности строить окопы на аэродроме Гостомеля. Это привело к временному захвату стратегически важного аэродрома, окрестных населенных пунктов и уничтожению самолета "Мрия".

В интервью ТСН.ua пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж" Андрей Кулиш рассказал, кто создавал препятствия для обороны.

В частности, он подтвердил, что подозрения, предъявленные в начале марта СБУ трем уже бывшим представителям ГП "Антонов", небезосновательны.

“Все, что касалось наших попыток организовать оборону – на этот счет теперь уже бывший руководитель [гендиректор ГП “Антонова” Сергей Бычков] на контакт не шел. С его стороны не было никакого содействия. Разрешения на строительство, например, окопов на территории аэропорта он не дал. Всячески протестовал против этого. Было сказано что-то вроде того, что это аэропорт и рыть окопы здесь нельзя”, — пояснил спикер спецбригады Нацгвардии.



По словам Андрея Кулиша, когда произошел авианалет россиян на аэродром, бойцы Нацгвардии пользовались природными укрытиями, так называемой "зеленкой", имеющимися зданиями.

“Но мы не были окопаны, потому что нам до этого он [Сергей Бычков] запрещал создавать окопы для размещения техники и личного состава. Следствие установит детали того, почему у него была такая позиция”, – отметил он.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшим руководителям государственного предприятия "Антонов", чьи действия привели к уничтожению самолета Ан-225 "Мрия".

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