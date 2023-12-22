Захват Авдеевки ничего оккупантам не даст: Генштаб Эстонии сделал заявление

Армия агрессорки России активизировалась в условиях позиционной войны. оккупанты могут захватить несколько небольших населенных пунктов. Впрочем, это не даст российским войскам преимущества на оперативном уровне. Что больше – даже если ВСУ сдадут Авдеевку – врагу это ничего не даст.

Об этом сказал во время брифинга глава оперативного отдела Генштаба Эстонии полковник Тармо Кундла, сообщает ERR.ee.

"Если российским войскам удастся захватить город, то это тактическая победа, которую хорошо представит общественности, но она не дает большого оперативного уровня успеха. В ближайшее время вряд ли Российская Федерация будет иметь возможность занять большие территории в Донецкой области", — говорит полковник.

По его словам, потеря Авдеевки возможна. Впрочем, это зависит от того, что решит Украина – продолжать оборону или отступить. Он отмечает, если Киев решит покинуть город для сохранения войска, ничего страшного для ВСУ не произойдет. Ведь уже подготовлены новые оборонные позиции к западу от Авдеевки.

"Город пока не оцеплен. Даже если российским войскам удастся его захватить, это будет тактическая победа, которая значительного оперативного успеха не даст", — отмечает представитель эстонского Генштаба.

Кундла считает, что захватчики могут снова попытаться захватить поселок Марьинка, расположенный к югу от Авдеевки.

По словам эстонского полковника, за последние два месяца в Донецкой области погибли около 25 тыс. российских военных, из них 80% под Авдеевкой. Именно тяжелые потери "впервые заставили Россию вводить в бой подразделения, которые до этого были размещены за границей РФ".

Напомним, пресс-секретарь сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что местный Авдеевский коксохим контролируют украинские Вооруженные силы.

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