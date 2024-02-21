Захват Авдеевки россиянами: в НАТО объяснили, как это удалось врагу

Захват Авдеевки в Донецкой области войсками РФ свидетельствует о сложной ситуации на поле боя. Впрочем, это не окажет существенного стратегического влияния на ситуацию.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы не верим — тот факт, что украинские войска отступили из Авдеевки, сам по себе существенно изменит стратегическую ситуацию. В то же время это напоминает нам о том, что Россия готова пожертвовать многими солдатами ради незначительных территориальных достижений", — подчеркнул он.

По словам Столтенберга, заметны успехи оккупантов вследствие того, что Россия заручилась "значительной военной поддержкой от Ирана, Северной Кореи", а также нарастила собственное производство и "мобилизовала больше сил".

Поэтому генсек отметил важность того, чтобы союзники по НАТО оказывали военную поддержку, боеприпасы и другие виды помощи Украине.

"Но, конечно, также чтобы Украина была способна получить необходимые силы и мобилизовать личный состав, необходимый для продолжения борьбы с российскими захватчиками", — добавил Йенс Столтенберг.

Напомним, поздно вечером 16 февраля главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский заявил, что украинские военные выходят из Авдеевки. По его словам, Силы ВСУ переходят к обороне на более выгодных рубежах.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на выход Вооруженных Сил из Авдеевки. Он назвал решение выйти из города на другие рубежи — логичным, а также подчеркнул, что командование прибегло к такому шагу, чтобы украинские защитники не попали в окружение врага.

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