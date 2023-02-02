Захват Бахмута под личным контролем Путина: экс-руководитель Службы внешней разведки оценил шансы удержать город

Перед ВСУ стоит задача не сдавать Бахмут и "перемалывать" все лучшие силы противника, которые Кремль бросает на это направление.

Генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что перспектива захвата российскими войсками Бахмута сегодня минимальна, но ее нельзя исключать.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По его словам, ситуация под Бахмутом сложная, поскольку задействованы все лучшие подразделения Российской Федерации.

“Под личным контролем Путина находится операция по захвату Бахмута и далее развертывание наступательных операций в Донецкой области. Поэтому сложно будет удержать эти позиции, но мы подтягиваем резервы. Возможны не только оборонительные действия", – подчеркнул Маломуж.

Он напомнил, что ВСУ удерживают открытым логистический путь из Краматорска, которым налажены поставки боеприпасов, техники, живой силы.

“Перспектива захвата Бахмута минимальна, но ее нельзя исключать. Если [россиянами] будут брошены десятки тысяч и последние резервы высокотехнологичных огневых средств и боеприпасов, то действительно, возможно, нужно будет выходить. Но сегодня задача стоит не сдавать Бахмут и "перемалывать" все силы противника, особенно высокомобильные, которые Россия задействует в этом направлении”, — отметил Николай Маломуж.

Экс-глава Службы внешней разведки сравнил сегодняшнюю ситуацию под Бахмутом с Соледаром, где украинские бойцы "перемололи" значительную часть вагнеровцев, потерявших свою боеспособность и мобильность. Здесь происходит такая же ситуация с кадровыми военными вооруженных сил.

"Здесь двойная стратегия — с одной стороны, Россия несет огромные потери и есть возможность нанесения контрударов с тыла, тогда Бахмут остается под нашим контролем. А возможный маневр — выход из Бахмута, но тогда будет проведение других мероприятий, чтобы уничтожить большое количество группировок противника", – спрогнозировал Маломуж.

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