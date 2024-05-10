Захват Часова Яра не будет иметь "решающего значения": Павлюк – о возможной потере города

Генерал объясняет потерю позиций давлением россиян и их преимуществом в воздухе и артиллерии.

ВСУ пока удерживает позиции в Часовом Яру, но некоторые военные эксперты считают потерю города неизбежной. Генерал-лейтенант Александр Павлюк утверждает, что потеря Часова Яра не будет иметь "решающего значения" в войне.

Об этом пишет The Economist.

До начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года генерал Павлюк возглавлял операцию Объединенных сил на востоке Украины. Этот опыт дает ему глубокое понимание ситуации в районе населенных пунктов Очеретино и Часов Яр.

В последнее время Россия упорно пыталась захватить эти два небольших городка в Донецкой области. Потеря Очеретино позволила оккупационным войскам прорвать первую линию украинской обороны, что ставит под угрозу жизненно важные для армии маршруты поставок.

Генерал объясняет потерю позиций под Очеретино "безумным" давлением россиян, их преимуществом в воздухе и в количестве артиллерии.

Журналисты отмечают, что артиллерийское соотношение на фронте составляет 20:1 в пользу РФ, а россияне ежедневно выпускают в семь раз больше снарядов, чем украинцы.

Украина пока удерживает Часов Яр, который является стратегической высотой и находится всего в пяти километрах к западу от Бахмута, который Россия "освобождала" 9 месяцев и практически сравняла с землей. Потеря города откроет оккупантам доступ к группе населенных пунктов – последним городским центрам Донецкой области, контролируемым Украиной.

"Генерал Павлюк, похоже, готовит общественное мнение к тому, что некоторые считают неминуемым. Он утверждает, что потеря Часова Яра не будет иметь "решающего значения", это просто обычное городское поселение", – пишут авторы статьи.

Напомним, ВСУ крайне необходимо оружие и другие ресурсы, чтобы удержать Часов Яр. Без должной поддержки военных в этом направлении Украина может потерять этот населенный пункт.

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