Захват Часового Яра: Politico оценило, чем может обернуться для Украины потеря города

Если армии агрессора России удастся захватить Часов Яр в Донецкой области, то это поставит под угрозу безопасность других украинских городов на Донбассе. Оккупация Часового Яра является целью военного наступления захватчиков.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

"Если российским оккупантам удастся захватить этот город, у них появится возможность начать наступление на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск. Эти города являются последним оплотом Донецкой области под контролем Украины", — заявил представитель украинской армии подполковник Назар. Волошин.

Часов Яр — стратегически важный населенный пункт, расположенный в 10 километрах от Бахмута. Он расположен на господствующих высотах, которые не только удобны для обороны, но и обеспечивают контроль над окружающей территорией.

По словам Волошина, если армия РФ таки захватит эту господствующую высоту в регионе, то это существенно "упростит наступление (врага — Ред.) в направлении Константиновки и в направлении Славянска и Краматорска".

Отмечается, что Кремль приказал захватить Часов Яр до 9 мая – дня, когда Россия празднует победу СССР во Второй мировой войне. Что больше — эта дата и священна для российской военной пропаганды, отчаянно нуждающейся в большой победе на фронте, добавил Волошин. В то же время, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркивал, что украинские войска "буквально вкопались в землю", чтобы сдерживать ежедневные атаки врага.

Кроме того, российские военные блоггеры подтвердили, что Часов Яр является важной вехой на пути к оккупации всей Донецкой области и реализации одной из главных целей спецоперации, поставленных перед ними Путиным.

В свою очередь, Назар Волошин рассказал Politico, что, несмотря на постоянные атаки, россияне вряд ли достигнут своей цели. В то же время он подчеркнул, что для того, чтобы изменить ситуацию вокруг Бахмута и Авдеевки, где россияне пользуются отсутствием боеприпасов у Киева и преимуществом Москвы в воздухе, Украине нужно западное ПВО, истребители F16 и другое оружие.

Напомним, на днях аналитики DeepState сообщили, что враг продвинулся возле Часового Яра и Новобахмутовки в Донецкой области. На этом участке фронта продолжаются боевые действия.

В свою очередь, аналитики Института изучения войны считают, что Россия может захватить Часов Яр быстрее Бахмута и Авдеевки. Дефицит в ВСУ артиллерии и средств ПВО позволит захватчикам быстрее продвигаться во время операции по захвату города.

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