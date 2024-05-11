Захват Харькова: аналитики оценили силы и возможности оккупантов

Российские войска находятся в 30 километрах от Харькова, но оккупантам будет трудно захватить город, поскольку они не создали "стратегического резерва" для этой цели.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Сейчас российские войска находятся примерно в 30 километрах от окрестностей Харькова, и продвижение российских войск на расстояние до 20 километров от города, вероятно, позволит российским войскам совершать рутинный нецелевой огонь по Харькову из ствольной артиллерии", — говорится в отчете.

Аналитики уточнили, что наступление ВС РФ в Харьковской области нужно россиянам для достижения стратегического эффекта — отвлечения украинской живой силы и техники из других критических участков фронта на востоке Украины.

По оценкам ISW, российским войскам, скорее всего, будет сложно захватить город Харьков.

"Российские войска ранее продемонстрировали неспособность совершать широкомасштабные наступательные операции на нескольких направлениях одновременно, и российские военные, похоже, не создали "стратегического резерва" в таком масштабе, который был бы способен поддержать две или более широкомасштабных наступательных операций в ближайшем будущем. Поэтому попытка России захватить Харьков, скорее всего, потребует от российских войск деприоритетизации других критически важных участков фронта и передислокации значительного количества сил в район международной границы, на что российские войска вряд ли пойдут, учитывая давнюю цель российских военных — захватить остальную территорию Луганской и Донецкой областей", — говорится в отчете экспертов.

Напомним, оккупанты утром, 10 мая, предприняли попытку прорвать украинскую оборону на Харьковщине в направлении Волчанска. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Отмечается, что попытка прорыва украинской обороны не увенчалась успехом и ВСУ отразили вражескую атаку. Сейчас на том участке фронта продолжаются бои разной интенсивности.

Накануне бойцы ВСУ сообщили, что российские оккупанты пытались прорвать украинскую оборону в направлении города Волчанск на Харьковщине. Для этого враг применил артиллерию и авиацию, а затем последовали ДРГ.

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