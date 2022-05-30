Захват и разграбление ЧАЭС: полковнику полиции нацгвардии РФ сообщено о подозрении

При его участии также были незаконно вывезены военнослужащие Национальной гвардии Украины в РФ.
Полковник полиции Федеральной службы войск национальной гвардии РФ уведомлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
По данным следствия, подозреваемый, во исполнение приказа генерала Федеральной службы войск нацгвардии РФ, зная, что атомная электростанция в соответствии с требованиями международного гуманитарного права является объектом, содержащим опасные силы, принял участие в его силовом захвате с применением оружия.
Подозреваемый также причастен к незаконному вывозу 169 военнослужащих Национальной гвардии в РФ.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется СБУ при оперативном сопровождении Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействии финансированию терроризма ДЗНД СБУ.
Напомним, Зеленский наградил сотрудников ЧАЭС, работавших в условиях оккупации.
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