Захват и разграбление ЧАЭС: полковнику полиции нацгвардии РФ сообщено о подозрении

Захват и разграбление ЧАЭС: полковнику полиции нацгвардии РФ сообщено о подозрении

При его участии также были незаконно вывезены военнослужащие Национальной гвардии Украины в РФ.

Полковник полиции Федеральной службы войск национальной гвардии РФ уведомлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый, во исполнение приказа генерала Федеральной службы войск нацгвардии РФ, зная, что атомная электростанция в соответствии с требованиями международного гуманитарного права является объектом, содержащим опасные силы, принял участие в его силовом захвате с применением оружия.

Подозреваемый также причастен к незаконному вывозу 169 военнослужащих Национальной гвардии в РФ.

Фото: Офис генерального прокурора

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется СБУ при оперативном сопровождении Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействии финансированию терроризма ДЗНД СБУ.

Напомним, Зеленский наградил сотрудников ЧАЭС, работавших в условиях оккупации.

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