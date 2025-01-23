Захват Курахового: комбриг Золотарев может предстать перед судом за потерю города

По информации журналистки, обвинения в потере города пытаются возложить только на комбрига Виталия Золотарева, хотя виноваты системные проблемы.

Полковник Виталий Золотарев, бывший командир 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ, оказался под угрозой судебного преследования. Его обвиняют в потере города Курахово, хотя ситуация, в которой оказалось подразделение, была критической. Сослуживцы уже предупреждают его о возможных обвинениях и советуют искать адвоката.

Об этом сообщила специальная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко.

Как пишет Кириенко, 46-я бригада больше года героически держала оборону Курахового, несмотря на нехватку сил и ресурсов. За это время боев только одна 46-я отправила на возобновление 7 вражеских бригад.

"Стояли в городе даже тогда, когда туда оставалась одна дорога и держали город, даже когда почти не было пехоты. Но как можно удержать город одним и почти стертым батальоном? Как можно удержать город, когда все вокруг окружено?", – пишет Юлия Кириенко.

Проблемы начались еще раньше, когда враг захватил ключевые позиции вблизи города. В частности, сначала ВСУ потеряли Угледар, затем произошел "Успенсовский мешок", где оцепили подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

"А все это время только ленивый не говорил, что Угледар – ворота в Курахово. Затем пехота бежит целыми ротами из города Селидово, и мы теряем Горняк-ключевую высоту на направлении. И враг там занимает нашу линию укреплений, которую действительно строили. Но получилось, что для россиян. Фронт вокруг Курахово, удерживающего 46 бригада более года до этого, складывается, как карточный дом за считанные дни", – говорит корреспондентка.

По словам Юлии Кириенко, обвинения в потере города пытаются возложить только на комбрига, хотя виноваты системные проблемы.

"Пополнения людьми почти нет, потому что власти провалили мобилизацию. Сначала увольнением военкомов, потом законом о мобилизации, который на руку больше уклонистам. Нет действенного наказания по СЗЧ. Командир часто даже самостоятельно решение на маневры не может принять, без согласования с Главным штабом. Но пока это согласование произойдет, ситуация на поле боя может кардинально измениться", — отмечает журналистка.

По словам корреспондентки, Золотарев принял сложное решение вывести остатки бойцов, чтобы сберечь их жизни.

"Наверное, лучше было, чтобы офицеры и солдаты в том же Курахове легли смертью героев, чем приняли сложное решение о выходе и сохранили ценную пехоту? Спасибо за службу, господа офицеры. Садитесь на скамью подсудимых. Выходит так?" – риторически спрашивает она.

Напомним, активность российской армии происходит на многих участках фронта, не только в районе Покровска и Мирнограда, но и в районе Временного Яра, Торецкого, Лиманского и Купянского направления. Сейчас у россиян возможностей для открытия еще одного масштабного участка фронта ресурсов маловато.