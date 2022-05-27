Захват оккупантами Каховской ГЭС грозит экологической катастрофой

Российские оккупанты развернули пункт управления на Каховской гидроэлектростанции, при этом они не делают ничего, чтобы предотвратить экологическую катастрофу.

Из-за захвата гидроэлектростанции нет возможности отремонтировать два гидроагрегата.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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"Развернутый пункт управления занимается общей координацией войск врага на "Южном военном округе". При том, что там сосредоточили определенный ресурс, никто даже не думает прилагать усилия для поддержания надлежащего режима объекта. Сейчас на станции не работает уже сразу два гидроагрегата. Причина - оккупанты не могут их отремонтировать и не дают это сделать украинской стороне, ведь теперь эта электростанция стала военным стратегическим объектом”, — говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля Каховская ГЭС и главное сооружение Северо-Крымского канала, шлюзы которой до 2014 года регулировали подачу днепровской воды в Крым, были захвачены российскими военными, вторгшимися в Херсонскую область с аннексированного полуострова.

20 мая издание "Центр журналистских расследований" со ссылкой на жителей Новой Каховки сообщило, что на Каховской ГЭС сбрасывают большие объемы воды, которая затапливает Новую Каховку. По информации издания, на гидроэлектростанции вынуждены сбрасывать воду из Каховского водохранилища в больших объемах, поскольку не работают два гидроагрегата, которые не могут отремонтировать из-за оккупации. В результате уже затопило набережную и городской парк имени Степана Фалдзинского в Новой Каховке. Под угрозой – окрестные села и Херсон.

Каховская ГЭС в Херсонской области сбрасывает воду с водохранилища

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