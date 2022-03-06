Захват отдела полиции в Луганской области оккупантами: начато расследование

Оккупанты имели с собой оружие.

В Луганской области прокуроры зарегистрировали уголовное производство по факту захвата государственных зданий.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что 4 марта в один из отделов полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области прибыли неизвестные вооруженные лица в военной форме. Оккупанты захватили здание государственного органа. Кроме того, разместили рядом с отделом свою военную технику.

В настоящее время в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры по установлению обстоятельств происшествия и причастных лиц.