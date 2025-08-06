Захват Покровска: установлен дедлайн для российских войск

Ситуация на Покровском направлении остается напряженной / © Associated Press

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Военное руководство страны-агрессорки РФ отдало приказ взять под контроль город Покровск Донецкой области до 1 сентября.

Об этом 6 августа сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск.

«Противник не прекращает попыток захватить Покровск. Вражеские беспилотники разбрасывали листовки среди местных жителей с призывами сдавать позиции ВСУ и встречать освободителей», — подчеркнули в 7-м корпусе ДШУ.

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Из перехваченных переговоров на позициях стало известно, что кафиров поставили задачу выйти на окраины города к началу сентября.

При этом украинские защитники продолжают крепко удерживать оборону Покровска, добавили в 7-м корпусе ДШУ.

Напомним, по состоянию на 6 августа в Покровске остаются около 1370 гражданских, а местные власти работают и помогают людям эвакуироваться.

Ранее стало известно, что Покровск обстреливают и зажимают в кольцо. Так что вывозить жителей из города помогают военные.

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