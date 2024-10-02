Захват РФ Угледара: в ВСУ сделали важное заявление о выходе из города

Силы обороны Украины вышли из Угледара Донецкой области для "сохранения личного состава и боевой техники".

Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Отмечается, что в результате действий оккупационных войск возникла угроза оцепления города Угледар.

Именно поэтому Высшим командованием предоставлено "разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятие положения для дальнейших действий".

"Понеся многочисленные потери вследствие длительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар. В попытке любой ценой взять город под контроль сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Вооруженных сил Украины", — говорится в заявлении ОСУВ "Таврия ".

Бои за Угледар

Аналитики проекта DeepState сообщили 1 октября, что россияне захватили Угледар. По информации ресурса, оккупанты публикуют вывешенные трехцветные тряпки на всех уголках города.

Между тем издание "Общественное" со ссылкой на источники в 72-й бригаде ВСУ, защищающей Угледар, опровергли полный захват города. Официального подтверждения информации об оккупации Угледара до сих пор нет.

Читайте также: