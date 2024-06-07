Захват Россией новых территорий в Харьковской области: в США сделали важное заявление

Захват оккупационной армией Россией дополнительных территорий в Харьковской области в результате наступления не является стратегически важным с точки зрения общего хода войны в Украине.

Об этом заявил заместитель советника по национальной безопасности США Джонатан Файнер, сообщает " Голос Америки ".

По его словам, ВСУ удалось остановить наступление оккупантов в Харьковской области благодаря поступлению новой военной помощи США. Кроме того, большую роль сыграло разрешение наносить удары.по территории РФ западным вооружением.

"Вероятно, есть чрезмерная доля негатива и пессимизма относительно того, сколько на самом деле достигла Россия в своем собственном наступлении к северу от Харькова. России удалось захватить узкую полосу территории в основном вдоль своей границы, которую мы не считаем (и я не думаю, что Украина считает ), стратегически важной с точки зрения общей траектории войны", — подчеркнул заместитель советника по нацбезопасности США.

Файнер отмечает: несмотря на все нынешние сложности на поле боя, Вашингтон не рассматривает это "как период стратегической опасности". Сейчас, убежден политик, важно то, чтобы Штаты и их союзники доставляли необходимую военную помощь в Украину как можно скорее.

"Думаю, что наша работа сейчас состоит в том, чтобы ресурсы, которые мы получили, и которые предоставляют другие страны в коалиции, как можно быстрее поступали в Украину", — подчеркнул он.

По словам Файнера, следовательно, результат войны будет по крайней мере частично определен не конкретным ходом боев, а работой военно-промышленного комплекса сторон и их союзников.

Напомним, вечером 6 июня аналитики проекта DeepState сообщили, что Россия оккупировала еще одно село в Харьковской области — Ивановку. Официальной информации пока нет.

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