Захват россиянами Суджи: в СНБО сообщили реальную ситуацию в Курщине

По состоянию на 12 марта бои на Курщине, в том числе и в направлении Суджи, продолжаются.

Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Информация о захвате россиянами Суджи, по состоянию на данный момент, не соответствует действительности", — написал он.

Напомним, что украинские войска в Курской области продолжают выполнять свои боевые задачи, несмотря на попытки россиян оказывать максимальное давление, подтвердил и президент Украины во время итоговой речи после переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

О том, что армия РФ вошла в Суджу на Курщине, сообщил украинский военный, подразделение которого находится в Курской области. Это произошло после того, как россияне установили огневой контроль над дорогой Юнаковка-Суджа – ключевым путем в город из Сумской области.

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