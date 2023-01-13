Захват Соледара россиянами не будет означать неизбежное окружение Бахмута — ISW

Российские войска направили большие ресурсы, чтобы установить контроль над Соледаром

Российские захватчики, вероятно, смогли захватить весь Соледар, однако это не означает неизбежное окружение Бахмута.

Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты считают, что украинские силы в Соледаре больше не могут держать организованную оборону, поэтому, вероятно, вынуждены были отступить с западных окраин города.

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Аналитики ISW считают, что российские заявления о важности захвата Соледара превышены. В лучшем случае это "пирровая тактическая победа", считают эксперты.

В ISW продолжают настаивать, что захват Соледара не означает, что россияне смогут оцепить Бахмут и не позволит российским силам установить контроль над критически важными украинскими наземными коммуникациями в этом районе.

Российские войска направили большие ресурсы, чтобы установить контроль над Соледаром, что, вероятно, приведет к истощению войск и ускорит ослабление русской группировки в этом направлении.

Напомним, ранее в Госдепе заявили, что контроль над городом Соледар, не имеющий никакого стратегического значения, нужен россиянам исключительно для демонстрации успехов в войне после серии поражений виз ВСУ.

Кроме того, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что в Соледаре и Бахмуте, где продолжаются ожесточенные бои, воюет никому не подчиняющаяся классическая "зековская" армия России.

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