Захват Старых Тернов создает угрозу для тыла украинских войск – Снегирев

Дмитрий Снегирев, военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело", отметил, что захват Старых Тернов создает предпосылки для выхода в тыл украинской группировки.

Эксперт подчеркнул в эфире Эспрессо, что факт быстрого захвата россиянами такого серьезного оборонного узла Сил Обороны Украины вызывает очень большие вопросы.

"Возникает стойкое чувство дежавю, это когда, собственно, оккупанты так же неожиданно захватили Новогродовку, а это довольно серьезный был оборонный узел наших защитников, три шахты. А за двое суток мы сдали практически без боя этот населенный пункт", — отметил он.

Дмитрий Снегирев также отметил, что захват Старых Тернов сводит к минимуму возможность активной обороны ВСУ в Курахово, а также создает для РФ предпосылки для выхода в тыл ВСУ.

Наступление россиян на Старые Терны и Курахово / Фото: Deepstatemap

"Поэтому эти события не могут не вызывать, скажем, определенного беспокойства, тем более что захват Старых Тернов создает предпосылки, собственно, для выхода фактически в тыл украинской группировки, сосредоточенной на так называемой промке Кураховской ТЭС. И это сводит к минимуму возможность активной обороны Сил обороны Украины непосредственно в самом Кураховом. Терни оккупанты имеют устойчивое продвижение непосредственно в самом Курахово", – сказал он.

Также военный эксперт рассказал, что враг продвинулся в направлении села Шевченко, и так создается угроза выхода на Покровск.

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"Бои продолжаются соответственно по улице Прокофьева, улице Соборной и захвачен ряд многоэтажек. Но стоит говорить о том, что оккупанты, к сожалению, имеют продвижение и в направлении населенного пункта Шевченко, а это фактически уже пригород Покровска, поэтому создается угроза уже выхода непосредственно на Покровск. И соответственно возможность фланогового маневра с угрозой создания оперативного окружения украинских группировок уже непосредственно в покровской агломерации", – добавил он.

Напомним, что армия РФ двигается на всех участках на Покровском направлении. Оккупанты штурмуют населенные пункты с привлечением пехоты.