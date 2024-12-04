Захват территорий Украины не является приоритетом: Подоляк назвал главную цель России

Сегодня Россия хочет не только откусить как можно большую часть украинской территории. Одно из ключевых ее стремлений – добиться уступок со стороны Запада.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "РБК-Украина".

"Для России сегодня важно даже не захватить еще там пол километра или еще там 20 квадратных километров территории Украины. Просто я не совсем понимаю, почему это глобальные элиты продолжают притворяться, что они этого не понимают. Для России важна капитуляция – не Украины, потому что Украина не капитулирует в любом случае и об этом постоянно говорит. Для России важна капитуляция Соединенных Штатов Америки. Вместе с Европой, разумеется", - отметил Подоляк.

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По его словам, эта капитуляция означала бы, что Запад перестанет помогать Украине, согласится на завершение этой войны с выполнением как минимум определенной доли ультимативных требований России, признает за страной-агрессором захваченные территории и гарантирует ей избежание ответственности за сам факт агрессии как таковой.

"Это обеспечит России "непоражение", а непоражение практически они там продадут, как победу — "промежуточную победу", скажем так. Вот что для России важно и поэтому она будет продолжать поднимать ставки", — подчеркнул Михаил. Подоляк.

Напомним, российская пропаганда в последние дни начала распространять тезисы о том, что якобы РФ "достигла целей СВО" и "победила" Украину в войне. В частности, был проведен "семинар" для вицегубернаторов, организованный администрацией Путина, на котором обсуждался "образ победы в СВО". По мнению политического эксперта Тараса Загороднего, такие действия россиян направлены на украинцев, чтобы попытаться отвлечь внимание.

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