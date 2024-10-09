Захват Торецка: почему россиянам важно оккупировать этот город

Войскам РФ удалось войти в часть Торецка в Донецкой области. В городской застройке продолжаются уличные бои. Захватчики хотят получить в городе плацдарм.

Об этом рассказал глава Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в комментарии РБК-Украина.

По его словам, захват Торецка даст возможность наступать россиянам в сторону Покровска или — Авдеевского направления, Краматорска, Славянская на усиление войска в районе Часового Яра.

"Если мы говорили, что Часов Яр и Покровск являются фланговыми направлениями для охвата Донецкой области для врага, то направление Нью-Йорка или того же Торец — это для него лобовое наступление", — объясняет Тимочко.

Наступление для противника важно, говорит он. Ведь Нью-Йорк и Торецк – шахтерские городки с довольно неплохо развитой в свое время индустрией, где происходила добыча угля.

"Там были неплохие железнодорожные пути, откуда враг между прочим надеется использовать шахты или шахтную инфраструктуру для того, чтобы прятать бронетехнику и достраивать свои плацдармы для наступления", — говорит Тимочко.

Кроме того, захват Торецка для армии РФ важен, чтобы отодвинуть ВСУ от Горловки, от Ясиноватской трассы, которая для них достаточно важна в плане применения логистических магистральных путей", — пояснил военный.

Также Торецк – это прямой выход на Горловку, которая является городом-спутником Донецка. Рам там важно отодвигать ВСУ максимально дальше, чтобы обезопасить свои склады, расположение войск подразделений от украинской артиллерии и оперативно-тактических БПЛА.

Напомним, спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что россияне зашли в Торецк, бои ведутся за каждый подъезд. Оккупанты несколько продвинулись по улице Центральная в направлении шахты "Центральная". Однако ситуация постоянно меняется.

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